У Московского тракта в Тюмени в ДТП с такси пострадали три человека. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На перекрестке улиц Маркса и Калинина в Тюмени произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись «Нива» и такси «Рено-Логан».

– Предварительно известно, что 35-летний водитель легкового такси нарушил очередность проезда, не пропустив «Ниву», в которой ехали папа с маленьким сыном. Оба водителя, 40 и 35 лет, получили повреждения, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Травм не избежал и пятилетний ребенок. К счастью, отец перевозил его в удерживающем устройстве. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

ГИБДД рекомендует автомобилистам внимательнее относиться к знакам приоритета и требованиям сигналов светофоров. Нарушение очередности проезда – одна из основных причин ДТП в Тюмени на протяжении последних лет.