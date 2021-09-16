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Общество16 сентября 2021 11:16

Жительнице Сахалина, переехавшей в Тюменскую область, благодаря прокуратуре оплатили проезд и багаж

Пенсионерка получила более 80 тысяч рублей
Сергей Швецов
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Жительнице Сахалина, переехавшей в Тюменскую область, благодаря прокуратуре оплатили проезд и багаж.

Жительнице Сахалина, переехавшей в Тюменскую область, благодаря прокуратуре оплатили проезд и багаж.

Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру пожаловалась пожилая женщина с Сахалина, которая переехала на постоянное место жительства в Упоровский район Тюменской области. В местном управлении пенсионного фонда ей отказали в компенсации затрат на переезд – оплате стоимости проезда и отправки багажа, хотя по закону ей это положено.

– Право неработающих пенсионеров на возмещение расходов установлено Постановлением правительства Российской Федерации. Однако в управлении в Заводоуковском городском округе ей в этом отказали, – сообщили в прокуратуре региона.

Ведомство обратилось в суд, где было решено требования прокурора удовлетворить. В итоге женщина получила компенсацию понесенных расходов в размере 80 325 рублей.