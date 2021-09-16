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Происшествия16 сентября 2021 10:19

В Тюмени из ИК-2 сбежал 43-летний убийца

Мужчину ищут около суток
Сергей Швецов
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В Тюмени из ИК-2 сбежал 43-летний убийца. Фото - 72.fsin.gov.ru.

В Тюмени из ИК-2 сбежал 43-летний убийца. Фото - 72.fsin.gov.ru.

В Тюмени из исправительной колонии № 2, которая находится рядом с Гилёвской рощей, сбежал 43-летний мужчина. Его ищут уже более суток.

Из информации, размещенной на сайте Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области, рост осужденного составляет 178 сантиметров, телосложение среднее, лицо европейского типа, овальное. Волосы тёмно-русые, имеется лобная и теменная залысины.

Он был одет в синие джинсовые брюки, тёмно-синий пуховик с капюшоном, длиной до середины бедра, и тёмные кроссовки.

При обнаружении разыскиваемого нужно незамедлительно позвонить в полицию по телефону 102 или в дежурную часть УФСИН: 8 (3452) 58-15-71, в отдел розыска: 8 (3452) 58-19-22.