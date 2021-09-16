В Тюменской области сгорели контрафактные товары на 46 млн рублей. Фото - Тюменская таможня.

В Тюменской области сожгли более 53 тысяч контрафактных товаров. В печь отправили конфискат на 46 миллионов рублей.

– Такую меру определил суд. Среди подвергнутых сожжению вещей – кроссовки, детские игрушки, брелоки, БАДы, солнцезащитные очки, парфюмерия популярных торговых марок Chanel, Givenchy, Versace, Gucci и прочее. Все они признаны опасны для жизни и здоровья граждан. Реализация поддельной продукции наносит серьезный ущерб деятельности добросовестных предпринимателей, – сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Только в 2021 году выявили 11 грузовиков, перевозивших нелегальную продукцию. Более 127 тысяч единиц товаров народного потребления с нарушениями законодательства в автофургонах везли из Киргизии и Казахстана на реализацию в Екатеринбург, Иваново, Новосибирск, Москву и Тольятти.