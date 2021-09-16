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Происшествия16 сентября 2021 9:45

На тюменской трассе насмерть сбили 41-летнего пешехода

Мужчина переходил дорогу не по зебре
Сергей Швецов
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На тюменской трассе насмерть сбили 41-летнего пешехода.

На тюменской трассе насмерть сбили 41-летнего пешехода.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 130-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе водитель на автомобиле «Ниссан-Санни» сбил 41-летнего пешехода. Житель деревни Иевлево погиб на месте.

– Предварительно известно, что мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. На его одежде не было световозвращающих элементов, позволяющих сделать пешехода заметнее для водителя в темноте, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что водитель иномарки был трезв. В настоящее время обстоятельства трагического дорожного инцидента выясняются.