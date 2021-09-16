Сбербанк финансирует строительство ЖК «Форма жизни» в Тюмени. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство первой очереди жилого комплекса «Форма жизни» девелоперской компании «Создатели». Для возведения четырех домов банк предоставил кредитную линию в размере более 870 млн рублей сроком до конца 2023 года. Реализация квартир в жилом комплексе осуществляется с использованием счетов эскроу. Срок сдачи объектов первой очереди запланирован на второй квартал 2023 года.

Впервые на рынке новостроек покупателям квартир в жилом комплексе «Форма жизни» компания «Создатели» подарит более 500 подписок СберПрайм. Эта подписка позволит будущим жильцам в течение 12 месяцев пользоваться бесплатной доставкой продуктов, лекарств и зоотоваров, смотреть фильмы, слушать музыку, а также заказывать готовую еду и оплачивать мобильную связь со скидкой.

Также сотрудничество Сбербанка и девелоперской компании позволило обеспечить защиту квартир в жилом комплексе «Форма жизни» с помощью договоров страхования. На этапе заключения договора долевого участия покупателю квартиры выдается страховой сертификат, который после подписания акта приема-передачи готовой квартиры обменивается застройщиком на страховой полис. Он действует 12 месяцев с четырнадцатого дня после подписания акта приема-передачи готовой квартиры с застройщиком.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Наше взаимодействие по проектному финансированию объектов недвижимости с девелоперской компанией «Создатели» началось в прошлом году с возведения жилого комплекса «Hа Мельникайте». Мы рады, что наше сотрудничество продолжает развиваться в правильном и выгодном направлении для обеих сторон. Благодаря широкому спектру современных услуг экосистемы Сбера наш партнер сможет повышать уровень сервиса и заботы при работе с покупателями квартир в новом жилом комплексе.

Алексей Григорьев, основатель и руководитель компании «Создатели»:

– Проектное финансирование от Сбербанка позволяет своевременно реализовывать проекты с сохранением высоких темпов продаж. Выстроенные партнерские отношения между застройщиком и Сбербанком способствуют развитию жилищного строительства в регионе.

Жилой комплекс «Форма жизни» расположился на юге Тюмени, в развитом инфраструктурном районе «Тюменская слобода». С северной и восточной части проект окружен лесами, внутри двора – настоящая лесная аллея, пешая доступность до детского сада «Умка», гимназии № 49 и новой поликлиники. В будущем в 300 метрах от «Формы жизни» будет построен муниципальный детский сад, в 700 метрах – общеобразовательная школа. Первая очередь проекта – это 263 квартиры в 7- и 10-этажных домах. В продаже имеется 29 видов планировок – от студий площадью 31,8 квадратных метра до квартир с тремя спальнями и кухней-гостиной 82 квадратных метра. Для каждой квартиры есть кладовая – помещение на цокольном этаже от 2 до 6 квадратных метров.

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