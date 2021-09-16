В Тюмени открылись четыре новых детских сада. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюмени открылись три новых детских сада, еще один примет воспитанников завтра. Во всех созданы отличные условия для развития дошкольников.

Вчера перерезали ленту 3-го корпуса детсада № 172 в ЖК «Айвазовский». Здесь набрано 5 групп полного дня. Сегодня распахнут двери детские сады в ЖК «Московский» и «Кристалл» – оба на 516 детей. А завтра 886 воспитанников пойдут в дошкольное учреждение в районе жилого комплекса «Юбилейный».

– Во всех детских садах есть физкультурный и музыкальный залы, современные медицинские блоки, пищеблоки. Групповые ячейки оборудованы легко трансформируемой мебелью, укомплектованы игровым и интерактивным оборудованием. На территориях для ребят обустроены спортивные и прогулочные площадки со специальным травмобезопасным покрытием, – сообщили в пресс-службе департамента образования администрации города Тюмени.