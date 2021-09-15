В Тюмени мужчина после знакомства ударил нового друга табуретом по голове. Фото: Вадим Бегун

В тюменский отдел полиции № 7 поступило заявление от 28-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что его в ходе конфликта ударил по голове новый знакомый, нанеся рвано-ушибленную рану теменной области.

Стражи порядка задержали ранее судимого неработающего 23-летнего тюменца. Молодой человек рассказал, что он с потерпевшим познакомился во время отдыха на озере, а после тот пригласил его к себе в гости, чтобы отметить знакомство.

– Во время распития алкогольных напитков между ними возникла ссора. Подозреваемый ударил потерпевшего табуретом по голове, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Фигурант находится под обязательством о явке и надлежащем поведении.