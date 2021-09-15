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Политика15 сентября 2021 14:04

Александра Иванова переизбрали главой Сладковского района

Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру
Сергей Швецов
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Александра Иванова переизбрали главой Сладковского района.

Александра Иванова переизбрали главой Сладковского района.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Александра Иванова переизбрали главой Сладковского района. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

Конкурс по отбору объявили еще в августе 2021 года. В итоге пришли документы от трех кандидатов, всех допустили к участию в конкурсе.

Александру Иванову 57 лет. Он родился в деревне Аистаница Куйтупского района Иркутской области. В 1986 году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик сельского хозяйства.

– Работал помощником бригадира в совхозе «Степной», младшим научным сотрудником в ТСИ, также занимал должность главы администрации Степновского сельского поселения, – рассказали в оперштабе. Главой Сладковского муниципального района он стал в 2016 году.