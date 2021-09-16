В тюменском автобусе мужчина украл у пассажирки дорогой смартфон. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 4 по Тюмени поступило заявление о краже сотового телефона от 31-летней местной жительницы. Девушка пояснила, что телефон за 15 тысяч рублей находился в кармане куртки, когда она возвращалась на автобусе с работы, а после она обнаружила его пропажу.

Стражи порядка задержали ранее судимого неработающего 27-летнего горожанина. Злоумышленник рассказал, что похитил телефон из кармана потерпевшей перед тем, как выйти на остановке.

– Похищенное он планировал оставить себе для личного пользования. Телефон изъяли полицейские при обыске по месту жительства подозреваемого. Гаджет уже возвратили владелице, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.