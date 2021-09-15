В Тюмени установят 180 площадок с емкостями для викторины. Фото - Сергей Елесин.

В Тюмени установят 180 площадок, где появятся емкости с билетами для викторины. Розыгрыш пройдет в рамках фестиваля «Тюменская осень» 17, 18 и 19 сентября.

– У нас нет тем, которые мы могли бы скрывать от общественности. Приглашаем наблюдательную комиссию из числа НКО и простых жителей для того, чтобы все понимали, как происходит процесс. Вы можете убедиться, что все прозрачно, – сообщила финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

На процедуре закладки билетов в администрации в качестве наблюдателя присутствовал председатель городской общественной организации ветеранов пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Смирнов. Он отметил, что все происходит честно: «Надеемся, что наши ветераны, как наиболее активная часть населения, придут и примут участие в викторине».