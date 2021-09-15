Сбер запустил портал по финансовой грамотности. Фото - Сбер.

Сбер запустил информационно-образовательный проект СберКлевер, направленный на повышение финансовой грамотности. Цель нового ресурса – показать, что управлять финансами (а значит, и улучшить качество своей жизни) под силу каждому.

На единой платформе собрана важная информация об обращении с деньгами и финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций, необходимая всем независимо от возраста и уровня дохода. Она представлена в разных форматах – это и академический контент, который впоследствии сложится в полноценную финансовую энциклопедию, и образовательно-развлекательные материалы. Вариативность подачи информации и её градация по уровню сложности (от нулевого до продвинутого) позволят любому читателю найти полезные и актуальные для него сведения.

СберКлевер предлагает не только статьи, но и полноценные обучающие курсы на разные темы: как управлять личными финансами, как начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как обезопасить себя в цифровой среде, как выбрать страховку и многое другое.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

– Мы живём в удивительном мире, в котором уже создано невероятное количество финансовых инструментов для накопления, приумножения и защиты капитала, огромное количество аналитики, показателей, новостей. Наш образовательный портал СберКлевер приглашает вас в увлекательное путешествие по финансовой вселенной, результатом которого станет осознанное отношение к собственным финансам и, как следствие, рост личного благосостояния.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

– Существует мнение, что для успешного инвестирования и получения стабильного дохода нужен солидный стартовый капитал, однако это далеко не самое главное. В приоритете сегодня – знания и грамотное управление финансами. Осознанное отношение к деньгам, четкое понимание своих целей и задач, умение ориентироваться в многообразии современных финансовых продуктов и сервисов – все эти полезные в жизни каждого человека навыки поможет сформировать портал СберКлевер.

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