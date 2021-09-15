ВТБ представит ипотечные программы на ежегодном мероприятии «День застройщиков Тюмени». Фото - ВТБ.

18 сентября на площадке Галереи застройщиков в Тюмени состоится традиционная осенняя выставка недвижимости. ВТБ станет единственным банком-участником.

В ходе выставки 15 крупнейших строительных компаний региона покажут 48 новых жилых комплексов и расскажут об их преимуществах. Застройщики ответят на все вопросы гостей и помогут подобрать нужный вариант для покупки квартиры. Представители ВТБ в свою очередь будут консультировать посетителей Дня застройщиков по различным вариантам ипотечного кредитования и презентуют как собственные продукты банка, так и программы с государственной поддержкой, в реализации которых ВТБ активно участвует. Выставка пройдет в ближайшую субботу по адресу: ул. Герцена, 60.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области, сказал:

– В этом традиционном и значимом для рынка мероприятии наш банк примет участие уже в девятый раз. Мы знаем, что эта площадка вызывает интерес и у застройщиков, и у потенциальных покупателей объектов недвижимости. Сегодня ВТБ предлагает множество ипотечных продуктов на выгодных для клиента условиях. Например, по программе господдержки ставка на первые полгода составит всего 4,3%. После изменения условий льготной семейной ипотеки, которая, напомню, теперь доступна и семьям с одним ребенком, спрос на эту программу существенно вырос. В нашей области на нее сейчас приходится примерно каждая восьмая ипотечная сделка ВТБ.

Отметим, что клиенты ВТБ в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) за восемь месяцев года оформили более 5 тысяч ипотечных сделок на 12,6 млрд рублей, что на 58% выше результата аналогичного периода прошлого года.