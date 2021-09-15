Тюменец жестоко избил женщину, которая отказалась с ним выпивать. Фото: Ольга Крыльцова

В голышмановский отдел полиции поступило сообщение от жительницы деревни Дербень. Женщина заявила, что в одном из домов населенного пункта произошел скандал: хозяин дома побил свою знакомую.

Стражи порядка задержали ранее неоднократно судимого 56-летнего подозреваемого, а пострадавшую 1975 года рождения увезли в больницу. Выяснилось, что она гостила у тюменца, они распивали алкоголь. В какой-то момент женщина засобиралась домой, отказываясь от дальнейшего распития спиртного.

– Произошла ссора. Мужчина избил сельчанку, нанося множественные удары кулаками по телу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный свою вину признал. Отделением дознания возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.