Тюменец набросился с топором на автомобиль обидчика после ссоры с женой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть голышмановского отдела полиции поступило сообщение от жителя села Малышенка. Он рассказал, что 29-летний местный житель повредил топором автомобиль его брата, который стоял около дома.

В день происшествия мужчина, которого уже задержали, поссорился с женой. Разозлившись, он вышел на улицу и увидел припаркованный автомобиль своего знакомого, с которым ранее у него произошел конфликт.

– Вспомнив старые обиды, злоумышленник взял из дома топор и несколько раз ударил по «Оке», причинив тем самым ущерб собственнику авто в сумме 18 500 рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделением дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.