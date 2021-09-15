Тюменцев призывают участвовать в конкурсе авторов-исполнителей «Шансон – не сон!».

Конкурс жанровых исполнителей вновь ждет самых талантливых! В 2020-м году проект имел грандиозный успех у аудитории. Кто-то уже слышал выступления артистов в городе, а кто-то открыл для себя новые имена и звучания. Радио Шансон Тюмень представляет конкурс авторов-исполнителей «Шансон – не сон!». Песня победителя прозвучит в эфире Радио Шансон Тюмень!

В прошлом году песня финалиста Павла Филатова «Разведены любви мосты» прозвучала на всю страну. Песни лидеров народного голосования, Владимира Птицы и Жанны Прохорихиной, в течение двух месяцев звучали в региональном эфире Радио Шансон Тюмень.

В 2021 году проект выходит на новый уровень! Финал конкурса и гала концерт участников состоится в одном из лучших концертных залов нашего города. Новым станет и то, что кроме народного голосования, творчество участников будет оценивать и профессиональное жюри, в состав которого войдут представители музыкальной редакции и профессиональные артисты.

Присылайте заявки на участие Office72@media-trast.ru до 20 сентября. Форму заявки можно скачать в нашей группе ВК chanson101 и на сайте radiovtyumeni.ru.

Подробнее о сроках проведения конкурса и призах на сайте radiovtyumeni.ru

Возрастное ограничение для конкурсантов 18+

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