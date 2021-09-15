Тюменка рассказала о мужчине, который сутки сидит в больнице после выписки. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменка рассказала о мужчине, который сутки сидит в областной клинической больнице № 2 после выписки из обсерватора. Свое сообщение она оставила в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера в ОКБ № 2 на справочной с утра приносила маме передачу, сидел мужчина, его выписали с обсервации. Вечером я пришла, а он до сих пор сидел, у него родни нет (он сам сказал). Сегодня же я его увидела в приемнике возле регистратуры. Бедный человек – сутки голодный! Может, он бездомный?!», – вопрошает горожанка.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что в настоящее время на территории медицинского учреждения (ни в приемном отделении, ни у справочной) нет людей, которые бы нуждались в помощи. В ведомстве посоветовали в подобных ситуациях обращаться к сотрудникам больницы.

– Если вы где-то увидели человека (на улице, в подъезде или где-то еще), он жалуется на самочувствие и согласен, чтобы ему вызвали бригаду медиков, или на вопрос начинает неразборчиво, невнятно говорить, стонет, хрипит, или вы так и не дождались ответа, потому что пострадавший лежит без сознания, – набирайте 103. Кроме того, вы всегда можете проконсультироваться с врачом скорой помощи по телефонам 03 и 103, либо написать сообщение на Viber +7 922-264-33-67, – сообщили в департаменте.

В ведомстве также подсказали, что в областной столице можно переночевать в доме № 70 на улице Коммунистической (телефон 62-66-77) – там находится приют и тёплая палатка, куда пускают всех нуждающихся. Отвезти пострадавшего туда помогут специалисты службы «Социальный экспресс» – они работают с 8.00 до 17.00 (телефон 62-65-62). В остальное же время следует обращаться в полицию.