В Тюмени примут пациентов с подозрением на рак органов головы и шеи. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени примут пациентов с подозрением на рак органов головы и шеи. Мероприятие состоится в субботу, 25 сентября.

Всех желающих сначала обследуют в поликлинике по месту жительства оториноларинголог, стоматолог и онколог. Тех пациентов, у которых будут выявлены подозрения на новообразования, врачи через электронную систему запишут в медицинский город на спецприём.

– Такая комплексная схема взаимодействия позволит охватить первичным мультидисциплинарным приёмом максимально возможное количество людей и провести специализированный приём для тех, кому он необходим по объективным показаниям, – отметили в медучреждении.

В прошлом году в Тюменской области онкологические новообразования органов головы и шеи были впервые выявлены у 365 человек. За последние три года о своём диагнозе узнали 1 135 жителей региона.