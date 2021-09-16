Погода на 16 сентября в Тюмени: утром ожидается мелкий дождь

В Тюмени утром ожидается мелкий дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 сентября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Утром ожидается мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Вся оставшаяся часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 12 – 11 градусов, днем плюс 13 – 12. Вечером столбики термометров покажут плюс 9 – 5 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было принято «прибиранье рухляди в доме», чтобы приобрести благополучие на осень. В старину в этот день наблюдали за муравейниками: если муравьи соорудили себе большие кучи к осени, то следует готовится к суровой зиме.