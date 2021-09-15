В тюменском селе женщина задушила соседку-пенсионерку платком. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В сарае на улице Авторемонтной в селе Новая Заимка Заводоуковского района Тюменской области обнаружили тело 58-летней женщины. Ее задушили, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре силовики задержали 57-летнюю соседку потерпевшей. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Вечером 13 сентября 2021 года обвиняемая находилась у сараев для содержания скота и в очередной раз поссорилась с соседкой.

– Она сбила с ног женщину и, используя в качестве удавки платок, который висел на шее потерпевшей, сдавила ей шею, пока та не перестала подавать признаки жизни, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.