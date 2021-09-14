Жителям Тюмени посоветовали, как уберечь свои средства от влияния новых волн коронавируса. Фото - ru.freepik.com.

По данным Центрального Банка России с начала года наибольший прирост вложений россиян пришелся на акции и прочие формы участия в капитале (+543 млрд руб.), счета эскроу (+402 млрд руб.) и долговые ценные бумаги (+350 млрд руб.). Данные Сбер Управление Активами, крупнейшей в России управляющей компании, подтверждают эту тенденцию – в среднем по стране объём вложенных россиянами средств в ПИФы акций компании вырос с начала года на 40%. При этом жители Тюмени с начала года нарастили свои вложения в ПИФы акций на 12% (с 237,3 до 265,5 млн рублей). В ПИФы облигаций Сбер Управление Активами с начала года жители Тюмени вложили 281,5 млн рублей.

Вместе с тем, по мнению экспертов, на фоне распространения информации о приближающейся волне коронавируса следует разнообразить портфель и инвестировать в том числе в ПИФы облигаций.

Как отмечает Дмитрий Постоленко, старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами, на текущий момент основные биржевые индексы находятся вблизи своих исторических максимумов, несмотря на распространение новых мутаций коронавируса. Фондовый рынок подпитывается ожиданиями периода сильного роста после того, как вакцины широко распространены и экономическая активность возобновляется. Нужно понимать, что каждая новая вспышка коронавирусной инфекции оказывает все менее негативное и разрушительное воздействие на мировые фондовые площадки, поскольку участники рынка уже понимают, чего примерно стоит ожидать.

По мнению эксперта, распространение нового штамма коронавируса это с одной стороны сигнал к временному снижению рынка, но с другой ставки центробанков останутся низкими, а это значит, что компании и инвесторы смогут занимать деньги под низкий процент. Центробанки стараются поддерживать фондовые рынки. Но в случае спада вируса и устойчивого роста инфляции регуляторы могут начать быстрее сворачивать программы стимулирования и перейти к стратегии повышения ставок, чтобы охладить настроения на торговых площадках. Некоторые страны уже подняли ключевые ставки, например, в России из-за растущей инфляции, а также в Южной Корее (первое повышение ставки ЦБ развитых стран в период пандемии). Это может оказывать кратковременное негативное влияние на фондовые площадки, но в перспективе фондовый рынок продолжит восходящее движение. Исторически акции развитых рынков показывают хорошую доходность после ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) центробанков, которое, как правило, происходило на фоне уверенного восстановления цен на сырьевые товары.

В целях минимизации влияния новой волны коронавируса и защиты сбережений от неопределенности на фондовых площадках эксперт рекомендует инвестировать в различные инструменты. По мере продолжения восстановления мировой экономики, высоких цен на сырьевые товары кредитное качество эмитентов облигаций будет улучшаться. В то время как на рынке акций многие активы достигли своих максимумов, вложения в облигации выглядят все более актуальными, несмотря на пока низкие уровни доходности. В I квартале 2021 года вложения домашних хозяйств в долговые ценные бумаги составили 350,4 млрд руб., что стало максимальным ежеквартальным приростом с 2018 года*.

При этом, долларовые облигации развивающихся рынков остаются инвестиционно-привлекательными, ввиду уровня ставок по данным инструментам, которые заметно превышают ставки по облигациям развитых стран.

На рублевом рынке эксперт считает инвестиционно-привлекательными средне- и долгосрочные гособлигации (ОФЗ), а также корпоративные облигации. К тому же процентные ставки по рублевым корпоративным облигациям заметно выше, чем по ОФЗ. Благодаря ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ, а также благодаря эффекту высокой базы, ожидается возврат инфляции к цели ЦБ уже в следующем году, по мере замедления которой вырастут котировки облигаций, что внесет заметный вклад в общую доходность облигационных портфелей.

Если говорить про рынки акций, то до конца года на них и без новых вспышек коронавируса будет неспокойно. Рост инфляционных ожиданий во многих странах, включая Россию, который, по мнению эксперта, является временным фактором, восстановление экономик после локдаунов и, как следствие, некоторое ужесточение монетарной политики. Все это должно привести к повышенной волатильности на рынках акций. Реакция мировых центробанков на волны пандемии придает позитивные импульс для роста рынков акций. Однако лучше не концентрироваться на каких-то определенных направлениях или секторах, потому что каждая новая волна будет нести в себе и новые сюрпризы, поэтому лучше держать в портфелях биржевые фонды широкого рынка, например, на Индекс Мосбиржи или Индекс американского рынка S&P500.

«Вместе с тем, с учетом текущих трендов основу защитного портфеля могут сейчас составлять именно долговые инструменты – порядка 50-70%. Распределение между рублевыми и долларовыми бумагами стоит производить в зависимости от того, в какой валюте вы собираетесь тратить. Если в рублях, то на рублевые облигации стоит выделить порядка 50% портфеля. Если в валюте, то порядка 40% на еврооблигации. При этом для вложений в каждый класс активов мы рекомендуем использовать биржевые фонды, так как при возникновении новых волн темпы снижения и восстановления каждой отдельной компании даже в рамках одного сегмента могут сильно отличаться. К точечным вложениям лучше переходить в стадии восстановления рынка и выбирать наиболее просевшие бумаги».

Дмитрий Постоленко, старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами.

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