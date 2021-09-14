На улице Ялуторовской в Тюмени пьяный мужчина избил и задушил 58-летнего друга. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тело 58-летнего мужчины обнаружили 13 сентября в квартире дома на улице Ялуторовской в Тюмени. При жизни местного жители избили – об этом говорят многочисленные повреждения головы и туловища, а также обильное кровоизлияние.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день 48-летний подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечении.

– В ночь на 11 сентября обвиняемый был в гостях у друга, где распивал спиртное. Во время застолья они поругались. Тогда гость стал бить потерпевшего по голове и телу, после чего душил руками до тех пор, пока не обнаружил, что тот не подает признаков жизни, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящий момент сотрудники ведомства собирают доказательственную базу, устанавливая все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.