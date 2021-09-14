Депутаты облдумы отметили значительный рост налоговых поступлений в бюджет Тюменской области. Фото - duma72.ru.

Депутаты Тюменской областной думы отметили значительный рост налоговых поступлений в бюджет региона. По мнению народных избранников, это показывает эффективность информационно-просветительской работы с налогоплательщиками и воспитания налогового правосознания. Такое мнение было озвучено с трибун во время пятьдесят первого заседания Тюменской областной думы шестого созыва.

Что касается доклада управления Федеральной антимонопольной службы по региону, то законодатели рекомендовали ведомству продолжить контролировать соблюдение норм антимонопольного законодательства и законодательства об естественных монополиях. Так, антимонопольщикам следует особо мониторить цены на строительные материалы, чтобы вовремя выявлять их необоснованный рост, а также закупочную деятельность и проведение конкурсных процедур при реализации национальных проектов. Нельзя отказывать гражданам и в консультировании по вопросу надлежащего оформления обращений в адрес управления по поводу нарушений антимонопольного законодательства.

На заседании прозвучал отчет местного правительства об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2021 года. Стало известно, что бюджет по доходам исполнен в сумме 102 237 370 тыс. рублей (67,9% к плану на год). В структуре доходов областного бюджета за первое полугодие 2021 года доля налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составила 91,8%, доля безвозмездных поступлений – 8,2%. Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов являются налог на прибыль организаций (75,5%) и налог на доходы физических лиц (12,1%). Расходы составили 76 681 166 тыс. рублей, или 35,5% к годовым значениям. Кстати, они ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10 процентов.

Также выяснилось, что наибольший объем расходов областного бюджета направлен на цели социальной политики – 27,1%, на финансирование образования – 23,5%, здравоохранения – 18,0%.

Помимо всего прочего, депутаты приняли обращение к министру здравоохранения России Мурашко и министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову о необходимости внесения изменений в действующее законодательство в части признания человека со слепым одним глазом (при отсутствии глаза) при незначительном снижении остроты зрения второго глаза инвалидом по зрению. Инвалидов с имеющимися нарушениями зрения (без одновременного нарушения слуха) будут обеспечивать техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета.