Во дворе дома на улице Беляева в Тюмени неизвестный сломал нос мужчине

Во дворе дома по улице Беляева в Тюмени мужчине неизвестный сломал нос. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 2 по Тюмени поступило сообщение из больницы. К ним за помощью обратился 36-летний местный житель с переломом носа.

Полицейским потерпевший пояснил, что его ударил неизвестный во дворе дома на улице Беляева. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали ранее судимого неработающего 25-летнего тюменца.

– Злоумышленник рассказал, что между ним и заявителем возник конфликт, который позже перерос в драку. В ходе ссоры молодой человек ударил потерпевшего по лицу, – сообщили подробности в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.