Тюменка купила кухонный гарнитур с дефектами за миллион рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени наказали студию кухни «BRUSNIKA», где горожанке изготовили некачественный кухонный гарнитур. Заказчица добилась правды в суде.

История началась 24 марта 2018 года. В этот день местная жительница заключила договор на изготовление кухни по индивидуальному заказу с согласованными эскизами за 1 044 556 рублей. Однако исполнитель в установленные сроки не справился и доставил гарнитур не полностью. Выполненные работы имели множество дефектов.

– Истец три раза обращалась в фирму с требованием об устранении недостатков и проведении экспертизы качества. С проведением экспертизы ответчик не возражал, но мер по ее проведению не предпринял, недостатки не устранил. Тогда тюменка подала в суд, – рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В итоге суд обязал ИП Мохова А.А. в течение месяца бесплатно устранить все недостатки кухонного гарнитура. Кроме того, предприниматель выплатит женщине неустойку в размере 600 тысяч рублей за нарушение сроков установки гарнитура, 300 тысяч – за нарушение назначенного потребителем срока устранения недостатка и штраф – 451 тысячу рублей. А еще горожанке положена компенсация морального вреда – две тысячи рублей.