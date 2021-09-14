Почти тонну продукции изъяли у незаконно торгующих на улицах тюменцев. Фото: Тюмень - наш дом

Более 970 килограммов продукции изъяли у незаконно торгующих на улицах тюменцев. Выезды по ликвидации несанкционированной торговли проходили с 6 по 12 сентября.

– В ходе рейдов составлено 32 протокола за торговлю вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, а также за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или спецразрешения, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

По словам пресс-службы администрации города, недобросовестных продавцов не смущает продажа товара с автомобилей, импровизированных прилавков из коробок, а также торговля рядом с оживленными дорогами. Кроме того, качество продуктов и их безопасность никем не гарантирована.

КСТАТИ

В Тюмени во всех административных округах города Тюмени предусмотрено 55 адресных мест, где торгуют излишками выращенной плодоовощной продукции со своих садовых и огородных участков.