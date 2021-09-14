На утренний забег ЯТЭК в Тюмени объявлен SOLD OUT. Фото предоставлено "КП".

Впервые утренний «Забег ЯТЭК» в Тюмени объединит 500 участников. Сторонники здорового образа жизни стартуют 15 сентября в 7.00 на набережной от «Конторы пароходства». Мест для участия практически нет – регистрация на 3 и 5 км категории STANDART завершена, осталось несколько слотов на дистанции категории ECONOM. Регистрация на забег проходит на сайте «Стальной характер»

Сегодня, 14 сентября, с 8.00 до 19.00 участники форума могут получить стартовые пакеты в шатрах Тюменского нефтегазового форума около технопарка (ул. Республики, 142). Жители и гости города могут получить свои стартовые пакеты также во вторник, 14 сентября, в палатке регистрации у шатра. 15 сентября стартовые пакеты выдаваться не будут.

В день забега, 15 сентября, стартово-финишный городок, раздевалки и камеры хранения начнут работать в 6.00. В 7.00 организаторы объявят старт. По окончании забега каждый участник получит фирменную медаль проекта «Стальной характер». Кроме того, будут определены победители на каждой из представленных дистанций, которые получат призовые медали и ценные призы.

Награждение лучших участников начнется в 8.00. Со сцены спортсменов поздравят Андрей Коробов, генеральный директор ПАО «ЯТЭК», и Андрей Пантелеев, заместитель губернатора Тюменской области.

Утренний забег пройдет при соблюдении необходимых мер безопасности:

• к участию допускаются лица, предоставившие тест ПЦР или сертификат о прививке;

• каждого участника при необходимости снабдят средствами индивидуальной защиты;

• при входе на территорию стартового городка будет проводиться термометрия, обработка рук санитайзером;

• весь персонал будет обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, а рабочие поверхности планируется протирать дезинфицирующими средствами каждые 30 минут.

Генеральным партнером мероприятия выступит одно из крупнейших в стране газодобывающих предприятий – Якутская топливно-энергетическая компания. Организатор забега – проект «Стальной характер».