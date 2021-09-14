В Тюмени ликвидировали 30-тонную свалку у элитной многоэтажки. Фото - ТЭО.

На улице Самарцева в Тюмени ликвидировали 30-тонную несанкционированную свалку отходов у элитной многоэтажки. Ранее регоператор направил уведомление владельцу участка, и тот согласился разобрать мусор.

По информации ТЭО, история началась еще весной этого года. Тогда неравнодушные жители МКД пожаловались на захламленную после пожара территорию расположенного по соседству дома.

– За порядок на участке отвечают именно собственники земли. Поэтому в соответствии с утвержденным регламентом экологи компании регоператора выявили собственника земельного участка и предложили самостоятельно навести на нем порядок, а также напомнили о необходимости предотвращения подобных ситуаций впредь, – отметили в компании.

Владелец участка согласился убрать мусор и очистить территорию от отходов. Он огородил территорию во избежание возможного дальнейшего захламления.