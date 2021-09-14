В микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени построят школу за 1,3 млрд рублей

В мкрн. Ямальский-2 в Тюмени построят школу за 1,3 млрд рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские власти намерены построить в микрорайоне Ямальский-2 школу, в которой будут обучаться 1 200 ребят. В настоящее время идет поиск подрядчика для возведении образовательного учреждения.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что будущая школа будет находиться в районе улиц Арктическая – Ямбургский проезд – Андрея Бушуева. Из регионального бюджета на эти цели готовы потратить более 1,3 млрд рублей.

Подрядчик, у которого должен быть опыт строительства подобных объектов, начнет работы 1 ноября 2021 года. Учреждение должно быть готово к 15 августа 2023 года. Подать заявку на электронный аукцион можно до 21 сентября.