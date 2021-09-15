Погода на 15 сентября в Тюмени: в день памяти святого Маманта ожидается резкое потепление до плюс 20

В Тюмени в день памяти святого Маманта ожидается резкое потепление до плюс 20. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 сентября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 12 – 10 градусов, днем плюс 20. Вечером столбики термометров покажут плюс 14 – 13 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

15 сентября почитается память святого Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10 градусов. С середины сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют пастбища. В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.