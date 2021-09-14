Тюменец нанес серьезную травму головы сожительнице, которая не пускала его в магазин за алкоголем. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 2 по Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним из своей квартиры на улице Пражской привезли 38-летнюю горожанку с травмой головы. Дочь сожителя потерпевшей обвинила своего отца в избиении.

Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого 41-летнего подозреваемого. Он пояснил, что выпивал вечером с сожительницей алкоголь. Между ними возник конфликт, так как та не хотела больше пить и не пускала его в магазин за очередной порцией спиртного.

– Когда женщина отказалась отдавать ему банковскую карту, он вспылил и ударил ее, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Фигурант задержан.