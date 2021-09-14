В Ялуторовске женщина разбила лицо молотком настойчивому ухажеру. Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники полиции Ялуторовска, патрулируя улицу, в одном из заброшенных строений нашли на полупьяного мужчину со свежими ссадинами и кровоподтеками на голове. Стражи порядка доставили 41-летнего потерпевшего в больницу.

За несколько часов до того местный житель был дома у знакомой, где распивал спиртное. Между ним и хозяйкой жилплощади произошел конфликт из-за того, что гость стал оказывать ей настойчивые знаки внимания. Ялуторовчанка взяла из шкафа молоток и несколько раз ударила ухажера по лицу и по ногам.

– Сожитель женщины отобрал у нее инструмент, застолье продолжилось. Когда хозяева и другие гости уснули, потерпевший отправился домой, но на улице почувствовал себя плохо, зашел в заброшенный дом и уснул, – дополнили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимой 40-летней жительницы Ялуторовска возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Гражданка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.