Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 14 сентября 2021 года: 25 человек скончались за сутки

В Тюменской области 25 человек с коронавирусом скончались за сутки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 225 и составило 57 918 человек, 25 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 163 человека выздоровели (за весь период – 50 811), 23 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 52 071 человек остаётся под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 582 974 человека, полный курс прошли 537 914.

За последние сутки в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 469 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 193 468 летальных исходов, выздоровели 6 402 126 человек.