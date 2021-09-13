Александр Моор анонсировал строительство новых развязок в Тюмени. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Александр Моор анонсировал строительство новых развязок в Тюмени. Глава региона показал полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву строящиеся объекты.

В первую очередь они посетили транспортную развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Стало известно, что здесь обустроят два путепровода и восемь съездов. После окончания работ в декабре 2022 года тут появится наружное освещение, ливневая канализация, посадят деревья.

– В этом году проведем конкурс на средства, которые получим по инфраструктурным кредитам, по проектированию развязки на Червишевском тракте, в следующем начнем развязку на Московском тракте, чтобы создать каркас для всего района «Тюменской слободы», – сообщил Александр Моор.

Он также рассказала, что будет спроектирована развязка через ж/д переезд на улице Авторемонтной. Кроме того, запланирована развязка в районе Воронинских Горок: «Чтобы вся объездная стала дорогой без перекрестков».