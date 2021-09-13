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Общество13 сентября 2021 13:52

В минувшие выходные тюменские автоинспекторы остановили 48 пьяных водителей

Доля ДТП с нетрезвыми автомобилистами в регионе в этом году высока
Сергей Швецов
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В минувшие выходные тюменские автоинспекторы остановили 48 пьяных водителей.

В минувшие выходные тюменские автоинспекторы остановили 48 пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В минувшие выходные тюменские автоинспекторы остановили 48 пьяных водителей. Доля ДТП с нетрезвыми автомобилистами в регионе в этом году высока, отметили в ГИБДД.

– Каждый из задержанных пьяными за рулем водителей потенциально мог стать виновником ДТП, не будь он остановлен. С участием нетрезвых водителей произошло 157 ДТП, в них погибли 30 человек, 219 человек ранены, – озвучили статистику в региональном ведомстве.

Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что каждая десятая авария в Тюменской области – на счету пьяных водителей. В них умирает каждый третий из всех людей, погибших на дорогах региона в этом году.

Мероприятия по противодействию пьяному вождению будут продолжены в формате «сплошных» проверок водителей на трезвость в городах, рейды по выявлению пьяных за рулем проходят во всех муниципалитетах области.