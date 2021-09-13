Участок трассы Тюмень – Ханты-Мансийск перекроют для установки надземного пешеходного перехода. Фото - ural.rosavtodor.ru.

На км 51+850 (деревня Созоново) автодороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск перекроют движение из-за монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода. Проезд в оба направления будет закрыт с 23.00 до 23.40.

– Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, – сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.