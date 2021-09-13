В Тюмени откроется новый детский сад на 516 воспитанников. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюмени откроется новый детский сад № 166. Учреждение распахнет двери 16 сентября.

– Дошкольное учреждение расположено в районе жилых кварталов «Московский» и «UNO», в границах улиц Московский Тракт – Магнитогорская – Невская. Уже получены разрешение на ввод в эксплуатацию и лицензия на образовательную деятельность, заключены договоры с родителями, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Детский сад рассчитан на 516 воспитанников, в том числе 120 детей в возрасте до 3 лет. Здесь будут работать 14 групп полного дня (четыре группы для детей до 3 лет) и десять – для детей от 3 до 7 лет. Накануне открытия детский сад посетили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор региона Александр Моор.