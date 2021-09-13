В Тюмени стелу «Город трудовой доблести» могут установить на Текутьевском бульваре.
Фото: Тюмень - наш дом
В Тюмени стелу «Город трудовой доблести» могут установить на Текутьевском бульваре. Проект выберут горожане на фестивале «Золотая осень», в финал вышли три эскиза.
На одной из работ, в которой авторы предлагают установить стелу на возвышении в Сибирском сквере, изображены трубы – это силуэты фабрик и заводов, работавших в Тюмени на нужды фронта. За ней планируют построить многоуровневую открытую площадку для проведения праздничных мероприятий.
Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.
По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, вторая работа выполнена из стекла и бетона. Стелу предлагают установить в районе Текутьевского бульвара, на перекрестке улиц Холодильной и Республики.
Третий проект, который может появиться рядом со сквером Машарова, состоит из стелы и стены Памяти. На стене можно увидеть хронологию значимых событий Великой Отечественной войны.
Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.
– В эскизном проекте важно уйти от сложившихся образов военных мемориалов, при этом показать, подчеркнуть и увековечить память о трудовом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Такая выразительность может быть достигнута посредством чистых, простых форм, – заявил мэр областной столицы Руслан Кухарук.