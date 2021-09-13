В Тюменской области за 5 млрд рублей построят Племенной репродуктор индейки. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области за 5 млрд 169 млн рублей инвестиций построят племенной репродуктор индейки. Владимир Якушев, Александр Моор и Наум Бабаев заложили камень в основание строительства.

По информации оперштаба, в Исетском районе будут возведены пять площадок для выращивания и содержания ремонтного молодняка родительских форм, еще пять – для содержания родительского стада. Не считая допобъектов для энергообеспечения, газо- и водоснабжения, а также очистных сооружений и дорог. На производстве, которое выйдет на полную мощность в 2025 году, будут трудиться двести человек.

– Несмотря на то что мы еще не вышли из третьей волны пандемии, жизнь не стоит на месте. В Тюменской области успешно завершаются ранее начатые инвестпроекты в агропромышленном комплексе и стартуют новые. Регион всегда живет в таком динамичном темпе, – подчеркнул полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Губернатор Александр Моор, в свою очередь, заявил, что Тюменская область является благоприятной территорией для реализации инвестиционных проектов.

– Появление племенного репродуктора индейки – это более стабильное развитие нашего сельского хозяйства, снижение рисков заболевания птиц. Сейчас птицу везут из разных стран, а здесь всё производство сосредоточено на одной замкнутой площадке, – объяснил он.