В Тюмени пенсионерка сожгла волосы на голове пламенем свечи. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени 62-летняя женщина сожгла волосы на голове. Она потеряла сознание, когда зажгла свечу.

К счастью, пенсионерка сразу пришла в себя и смогла сама справиться с проблемой, однако скорую все же вызвала. Прибывшие по указанному в обращении адресу медики провели обезболивание и наложили тюменке противоожоговые повязки. С термическим ожогом головы I – II степени площадью до 5% пациентку доставили в областную клиническую больницу № 1.

– При ожоге пламенем пострадавший может сам охладить поверхность ожога. Для этого нужно закрыть травму стерильной салфеткой, а поверх положить пакет либо плотную непромокаемую ткань. И уже потом холод – смоченную в воде ткань, замороженные ягоды в пакетах или другие продукты из морозильной камеры, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Она отметила, что чем быстрее будет оказана первая помощь, тем менее тяжкими будут последствия. Цель первой помощи – уменьшить площадь и глубину повреждения, исключить осложнения – болевой шок.