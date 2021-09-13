В Тобольске осудили мужчину, который установил в учреждении скрытую видеокамеру. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства, которое предназначено для негласного получения информации.

В 2019 году тоболяк в одном из популярных интернет-магазинов приобрел предмет, похожий на канцелярский маркер. В нем были установлены видеокамера и микрофон.

– Он поместил устройство в картонную коробку из-под лекарства и установил его в одном из общественных учреждений города. Там его обнаружил персоналом и передал в правоохранительные органы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил мужчине 6 месяцев ограничения свободы. Теперь он обязан соблюдать различные ограничения: не уходить из постоянного места проживания с 21.00 до 6.00, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа и прочее. Приговор в законную силу не вступил.