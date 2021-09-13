На тюменской «трассе смерти» случилось массовое ДТП, погиб водитель. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Около двух часов ночи на 381-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск случилось массовое ДТП. Здесь выехал на встречку рефрижератор и столкнулся с «Ладой» и «Шевроле».

– В результате дорожного инцидента 30-летний водитель «Шевроле», житель Башкортостана, получил тяжелые повреждения и скончался в больнице. 43-летний водитель рефрижератора, житель Тюмени, получил ушиб ноги, – рассказали подробности аварии в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Кстати, это не первое смертельное ДТП в Тюменской области, произошедшее за выходные. Так, на 79-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда «Рено-Логан» сбил 30-летнего пешехода. Молодой человек скончался на месте.

Всего в минувшие выходные дни произошло три дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 5 человек, 20 человек ранены.