Погода на 14 сентября в Тюмени: утренний дождь днем наберет силу

В Тюмени утренний дождь днем наберет силу. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 14 сентября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Утром ожидается дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.

Температура воздуха ночью плюс 2 – 4 градуса, днем плюс 9 – 15. Вечером столбики термометров покажут плюс 13 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

14 сентября отмечается день памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября. По этому дню наши предки определяли наступающую осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо – осень сухая; погода теплая – зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.