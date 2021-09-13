В Тюмени регоператор не смог очистить мусорные контейнеры из-за самосвала дорожной службы. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени регоператор не смог очистить мусорные контейнеры во дворе дома №57 по улице Ямской из-за самосвала дорожной службы. Сегодня обещали все почистить.

«Последний месяц это у нас норма. Сейчас, видимо, вывоз мусора производится по «звонку». УК создаёт заявку на вывоз мусора после того, как пара тройка человек звонят с жалобами», – пишет местный житель в социальных сетях.

Регоператор ответил, что все выходные доступ к контейнерам был перекрыт вышеупомянутым самосвалом, поэтому возчик не смог убрать отходы.

– Сегодня в рамках планового маршрута площадка будет очищена, мусор вывезут. Напоминаем, что по вопросам вывоза ТКО потребители могут ежедневно с 7 до 22 часов обращаться на горячую линию 8-800-250-73-26, – объяснили в компании.

Там также добавили, что в случае, если переполнение контейнеров происходит систематически, управляющей компании целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении числа емкостей на площадке. А порядок действий им известен.

Кстати, количество емкостей на площадке определяют собственники земельного участка, а не региональные операторы. «Вывоз твердых коммунальных отходов из баков с этой площадки производится ежедневно, сбоев не было», – отметили в ТЭО. Позже стало известно, что мусор действительно вывезли.