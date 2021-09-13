В серьезном ДТП на тюменской трассе погибли мать с сыном. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 345-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – здесь автомобиль «Тойота-Ленд-Крузер» съехал в кювет и опрокинулся. Погибли 52-летняя женщина-пассажирка и ее 26-летний сын, водитель внедорожника.

– Травмированы две девушки, 22 и 16 лет, пассажирки с заднего сиденья автомобиля, жена и сестра водителя. Семья ехала из Дагестана в Нефтеюганск. Возможно, водитель уснул за рулем во время движения, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Еще одно ДТП, в котором пострадали пять человек, случилось на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. На 228-м километре трассы водитель автомобиля «Лада-Калина» с прицепом, поворачивая, не пропустила «Хонду». Машины столкнулись, от удара «Ладу» отбросило в кювет.