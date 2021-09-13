Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 13 сентября 2021 года: 148 человек скончались за неделю

В Тюменской области 148 человек с коронавирусом скончались за неделю. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 227 и составило 57 466 человек, 19 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 190 человек выздоровели (за весь период – 50648), 36 детей заболели (из общего числа заболевших), 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 53669 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 582648 человек, полный курс прошли 537333.

За последние сутки в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 497 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 140 070 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 192 749 летальных исходов, выздоровели 6 389 657 человек.