У жителей Тюмени есть возможность заплатить за детский сад на почте. Фото: Ольга Крыльцова

У жителей Тюмени есть возможность заплатить за детский сад на почте. В регионе 60 муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждений имеют договор с «Почтой России».

–Клиент может оплатить образовательные услуги и без договора между сторонами. В среднем, ежемесячно в тюменских отделениях связи проходит свыше 1,5 тысяч таких операций. Эта услуга популярна среди тех клиентов, кто предпочитает только наличный расчет, – сообщили в пресс-службе УФПС Тюменской области

Также внести оплату можно и на дому. В отделении связи нужно предъявить оператору платежный документ об оплате посещения детского сада. Сотрудник почты выдаст квитанцию, которая подтверждает внесение средств на счет образовательного учреждения, передает Megatyumen.ru.