Тюменцам напомнили о световозвращателях из-за участившихся ДТП ночью. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменцам напомнили о световозвращателях из-за участившихся ДТП ночью. Сотрудники ГИБДД проводят разъяснительную работу с пешеходами.

По информации пресс-службы регионального управления Госавтоинспекции, большинство пешеходов, даже школьники, не используют световозвращатели, делающие их более заметным для водителя на темной улице.

– Лучше всего на осень приобрести верхнюю одежду с вшитыми световозвращающими элементами, такой гардероб может сделать движение по улице или загородной дороге более безопасным, если соблюдать правила движения. Если нет возможности обновить одежду, то нужно использовать съемные световозвращающие приспособления: браслеты, брелки, значки, наклейки на сумки, ранцы и другие аксессуары, – отметили в ведомстве.

В этом году в регионе произошло 318 ДТП с участием пешеходов, 28 человек погибли, 309 ранены. Из них 85 произошло в темное время суток, при этом погибли 19 человек, 74 ранены.