Жители Тюмени старше 55 лет могут присоединиться к серебряным добровольцам

Жители Тюмени могут присоединиться к серебряным добровольцам. Фото - admtyumen.ru.

Жители Тюмени могут присоединиться к серебряным добровольцам. Они помогают одиноким пожилым людям, а также проводят мастер-классы для детей из интернатов.

– Когда центр набирает достаточное количество волонтеров, для них проводят Школу серебряного добровольчества. Обучение состоит из тематических блоков. Первый – знакомство со штаб-квартирой серебряного добровольчества. Большое внимание уделяем и правовым основам волонтерства, вопросам этики и имиджа. Завершаем основами социального проектирования, – рассказала начальник отдела Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Ксении Шефер.

Для вступления в ряды добровольцев надо быть старше 55 лет и иметь свободное время. Чтобы записаться, нужно позвонить в центр и оставить заявку, передает «Вслух.ру».