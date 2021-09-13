В Тюмени ожидаются заморозки до минус 5. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Температура резко обвалится уже сегодня ночью.

Так, по данным Тюменского гидрометцентра, объявлено штормовое предупреждение об опасном природном явлении. С 12 по 14 сентября на юге региона местами ожидаются заморозки – 0...-5 градусов.

В связи с этим повышается вероятность повреждения посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – посоветовали в ГУ МЧС по Тюменской области.